Под Волгоградом 8 мая обезвредят фугасную авиабомбу

Жителей Волгоградской области предупредили об уничтожении фугасной авиабомбы неподалеку от хутора Пятиизбянский в Калачевском районе 8 мая. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ФАБ-500 нашли на поле при проведении сельскохозяйственных работ.
— Уничтожение взрывоопасного предмета силами пиротехнического расчета Донского спасательного центра предварительно запланировано на завтра, — уточнили в ведомстве.
Жителей просят сохранять спокойствие. Специалисты будут соблюдать все меря безопасности при ликвидации снаряда.