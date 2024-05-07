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Под Волгоградом 8 мая обезвредят фугасную авиабомбу

Волгоградцев предупреждают об уничтожении ФАБ рядом с Пятиизбяновским.

Жителей Волгоградской области предупредили об уничтожении фугасной авиабомбы неподалеку от хутора Пятиизбянский в Калачевском районе 8 мая. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ФАБ-500 нашли на поле при проведении сельскохозяйственных работ.

— Уничтожение взрывоопасного предмета силами пиротехнического расчета Донского спасательного центра предварительно запланировано на завтра, — уточнили в ведомстве.

Жителей просят сохранять спокойствие. Специалисты будут соблюдать все меря безопасности при ликвидации снаряда.