Под Волгоградом 8 мая обезвредят фугасную авиабомбу

Жителей Волгоградской области предупредили об уничтожении фугасной авиабомбы неподалеку от хутора Пятиизбянский в Калачевском районе 8 мая. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ФАБ-500 нашли на поле при проведении сельскохозяйственных работ.