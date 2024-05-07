Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Веселое Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что потери противника составили:
- до 600 военнослужащих;
- танк;
- три боевые бронированные машины;
- десять автомобилей;
- две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»;
- 152-мм гаубица «Мста-Б»;
- 100-мм пушка МТ-12;
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Кроме того, группировка «Центр» улучшила тактическое положение и ударила по подразделениям ВСУ рядом с населенными пунктами Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево.
Военные группировки «Восток», в свою очередь, заняли более выгодные рубежи и поразили формирования украинской армии в районах Водяного, Макаровки и Пречистовки, указали в Минобороны.
Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение противнику у Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР, сообщили в министерстве.
Уточняется, что подразделения группировки «Днепр» ударили по украинских военным у Работино и Вербового в Запорожской области.
Помимо этого, российские средства ПВО за сутки сбили 32 беспилотника, семь управляемых авиабомб Hammer и семь реактивных снарядов Vampire, добавили в ведомстве.