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Верховный суд оставил в силе приговор Тимуру Бекмансурову

Верховный суд России оставил в силе приговор напавшему на Пермский госуниверситет Тимуру Бекмансурову. Об этом сообщают «Известия».

Источник: Коммерсантъ

Пожизненный приговор в отношении Тимура Бекмансурова Пермский краевой суд вынес 28 декабря 2022 года. Он был признан виновным в убийстве шести человек, покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника МВД, а также повреждении чужого имущества. Сам Тимур Бекмансуров вину признал полностью. В прошлом году апелляционная инстанция признала приговор законным и обоснованным.

Напомним, 20 сентября 2021 года первокурсник юрфака Тимур Бекмансуров пришел в университетский кампус, вооруженный ружьем, и открыл стрельбу. В результате шесть человек были убиты, несколько десятков получили травмы и ранения.