Верховный суд оставил в силе приговор Тимуру Бекмансурову

Пожизненный приговор в отношении Тимура Бекмансурова Пермский краевой суд вынес 28 декабря 2022 года. Он был признан виновным в убийстве шести человек, покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника МВД, а также повреждении чужого имущества. Сам Тимур Бекмансуров вину признал полностью. В прошлом году апелляционная инстанция признала приговор законным и обоснованным.