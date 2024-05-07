Жителю Ленинградской области вынесли приговор за попытку взорвать соседей

Следствием и судом установлено, что в конце февраля 2022 года фигурант заложил у себя дома в коммунальной квартире изготовленное им взрывное устройство, которое при дистанционном запуске не сработало. Взрывное устройство было обезврежено и изъято с места происшествия. Мотивом преступления послужила неприязнь к троим соседям по коммунальной квартире, а целью — их убийство, посчитал суд.
«Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба.
Местный житель признан виновным по трем статьям УК РФ — ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц общеопасным способом), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) — 2 эпизода, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства).