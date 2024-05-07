Жителю Ленинградской области вынесли приговор за попытку взорвать соседей

Следствием и судом установлено, что в конце февраля 2022 года фигурант заложил у себя дома в коммунальной квартире изготовленное им взрывное устройство, которое при дистанционном запуске не сработало. Взрывное устройство было обезврежено и изъято с места происшествия. Мотивом преступления послужила неприязнь к троим соседям по коммунальной квартире, а целью — их убийство, посчитал суд.