ВС оставил пожизненный срок студенту, напавшему на пермский университет

МОСКВА, 7 мая — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ признал законным приговор в отношении Тимура Бекмансурова, осужденного на пожизненное лишение свободы за вооруженное нападение на Пермский государственный университет, в результате которого погибло 6 человек, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
«Приговор Пермского краевого суда оставлен без изменения», — сказала собеседница агентства.
Судом установлено, что 20 сентября 2021 года Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным ружьём, пришёл на территорию университета в Перми и открыл стрельбу в направлении людей и автомобилей. В результате преступных действий злоумышленника шесть человек погибли, 37 получили ранения различной степени тяжести.