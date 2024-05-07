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ВС оставил пожизненный срок студенту, напавшему на пермский университет

Верховный суд РФ признал законным приговор в отношении Тимура Бекмансурова, осужденного на пожизненное лишение свободы за вооруженное нападение на Пермский государственный университет, в результате которого погибло 6 человек.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 мая — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ признал законным приговор в отношении Тимура Бекмансурова, осужденного на пожизненное лишение свободы за вооруженное нападение на Пермский государственный университет, в результате которого погибло 6 человек, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Приговор Пермского краевого суда оставлен без изменения», — сказала собеседница агентства.

Судом установлено, что 20 сентября 2021 года Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным ружьём, пришёл на территорию университета в Перми и открыл стрельбу в направлении людей и автомобилей. В результате преступных действий злоумышленника шесть человек погибли, 37 получили ранения различной степени тяжести.