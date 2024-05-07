ВС оставил пожизненный срок студенту, напавшему на пермский университет

Судом установлено, что 20 сентября 2021 года Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным ружьём, пришёл на территорию университета в Перми и открыл стрельбу в направлении людей и автомобилей. В результате преступных действий злоумышленника шесть человек погибли, 37 получили ранения различной степени тяжести.