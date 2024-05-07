Бодибилдер из Копейска попался на продаже стероидов

По данным прокуратуры региона, 26-летнему профессиональному спортсмену предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, а также о склонении спортсмена к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте.
Известно, что молодой человек является мастером спорта по бодибилдингу. Стероиды, по данным следствия, он получал почтой, находил покупателей в интернете и отправлял им запрещенные вещества. Силовикам удалось изъять посылки, предназначавшиеся жителям Кургана, Сургута и Челябинска. У копейчанина полиция изъяла свыше 550 грамм препарата.
«Кроме того, обвиняемый, являясь тренером по силовым видам спорта, склонил подопечного спортсмена к использованию сильнодействующих веществ», — рассказали в областной прокуратуре.
В областном полицейском Главке, в свою очередь, сообщили, что выйти на подозреваемого удалось в результате кропотливой оперативной работы. Следователи полиции завершили расследование уголовного дела. Материалы направлены в Копейский городской суд.