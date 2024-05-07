Бодибилдер из Копейска попался на продаже стероидов

По данным прокуратуры региона, 26-летнему профессиональному спортсмену предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, а также о склонении спортсмена к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте.