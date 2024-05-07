Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бодибилдер из Копейска попался на продаже стероидов

Преступления были выявлены сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным прокуратуры региона, 26-летнему профессиональному спортсмену предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, а также о склонении спортсмена к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте.

Известно, что молодой человек является мастером спорта по бодибилдингу. Стероиды, по данным следствия, он получал почтой, находил покупателей в интернете и отправлял им запрещенные вещества. Силовикам удалось изъять посылки, предназначавшиеся жителям Кургана, Сургута и Челябинска. У копейчанина полиция изъяла свыше 550 грамм препарата.

«Кроме того, обвиняемый, являясь тренером по силовым видам спорта, склонил подопечного спортсмена к использованию сильнодействующих веществ», — рассказали в областной прокуратуре.

В областном полицейском Главке, в свою очередь, сообщили, что выйти на подозреваемого удалось в результате кропотливой оперативной работы. Следователи полиции завершили расследование уголовного дела. Материалы направлены в Копейский городской суд.