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Патрушев: Украине не удастся испортить России праздник 7 мая

Анонс массовой атаки со стороны ВСУ был сделан, чтобы испортить инаугурацию президента России, но это Украине это не удастся, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. О подготовке ВСУ к нанесению сегодня, 7 мая, массированного удара накануне сообщило RT со ссылкой на источник.

Источник: РИА "Новости"

«Для чего? Для того чтобы испортить нам торжество, праздник. Они (Украина.— “Ъ”) все делают для этого», — сказал ТАСС Патрушев. На уточняющий вопрос о том, могут ли эти планы быть реализованы, он ответил: «Не удастся».

По данным Центризбиркома РФ, по итогам мартовских выборов Владимир Путин победил с 87,28% голосов. Это его пятый президентский срок. От участия в церемонии отказались представители Великобритании, Канады, Польши, США, а также посол Евросоюза (ЕС). Вопрос отправки дипломатов на церемонию привел к расколу в ЕС, сообщил Der Spiegel.