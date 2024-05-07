Патрушев: Украине не удастся испортить России праздник 7 мая

«Для чего? Для того чтобы испортить нам торжество, праздник. Они (Украина.— “Ъ”) все делают для этого», — сказал ТАСС Патрушев. На уточняющий вопрос о том, могут ли эти планы быть реализованы, он ответил: «Не удастся».