Дело Дмитрия Саттарова сдвинулось с мертвой точки. Суд выслушал версии сторон и показания свидетеля

Напомним, что суд решил рассматривать дело в выездном формате из-за невозможности обеспечить технические возможности для Дмитрия и Кристины Саттаровых, которые из-за состояния юноши не могут присутствовать на слушаниях в суде очно.
Третьего мая выездной суд состоялся в комнате Саттарова, где стороны представили свои версии произошедшего. На очередном заседании, которое прошло вчера, 6 мая, впервые был опрошен свидетель.
Рахматов: «Я защитил сына, а после защитил себя»
Первым во время допроса на суде выступил Голиб Рахматов. На вопрос, подтверждает ли он показания, которые давал раньше, Рахматов ответил, что «частично».
Свои показания в прошлую пятницу, 3 мая, он начал со слов о том, что 17 декабря прошлого года он со своим сыном направлялся выбросить мусор, в это время Дмитрий, говоривший по телефону, со своей собакой приблизился к ребенку. По его словам, не обращая внимания на то, что собака бросилась к ребенку, Дмитрий продолжил идти и «общаться по телефону».
Началась драка, Саттаров оказался на земле, а Рахматов упал на колено, у обоих пошла кровь. Ребенок мужчины отбежал на 30 метров, он был сильно напуган. По словам Рахматова, он пытался успокоить Саттарова. После начали подбегать прохожие. Мужчина утверждал, что пошел домой после того, как Дмитрий поднялся с асфальта.
«Я защитил сына, а после того, как напали на меня, я защитил себя», — подытожил Рахматов.
Отвечая на вопросы от участников заседания, Рахматов прояснил еще некоторые детали. Так, собака не укусила ребенка, она бежала за ним и была на расстоянии в 20 сантиметров от него, когда мужчина вмешался в ситуацию. По его словам, из-за нападения собаки у ребенка начался энурез и появился панический страх собак.
Рахматов утверждал, что не использовал борцовские приемы в отношении Саттарова, тот упал самостоятельно. После падения Саттарова, Рахматов перестал наносить удары.
На вопрос адвоката Саттарова Виктории Шмарковской об изменении показаний, Рахматов ответил, что «возможно, раньше он неправильно объяснил».
По его словам, изначально он не имел намерений драться с Саттаровым. На вопрос адвоката Саттарова Бахтиера Набиева о том, хотел ли он отомстить за то, что собака набросилась на ребенка, Рахматов ответил: «Нет, я только хотел его поругать», вся перепалка продолжалась 30−40 секунд. Также он отметил, что не помнит, что после падения Саттаров просил о помощи.
Саттаров: «Я не могу чувствовать вину за то, чего не делал»
После выступления Рахматова свою версию на прошлом суде рассказал Дмитрий Саттаров. Важно отметить, что, в отличие от Рахматова, он не менял своих показаний. На вопрос, подтверждает ли он показания, которые давал раньше, он ответил утвердительно.
По версии Дмитрия, озвученной на заседании 3 мая, он прогуливался по стандартному маршруту с собакой, а когда возвращался домой и общался по телефону, он услышал агрессивный крик в свою сторону. Он остановился, к нему подошел Рахматов, который спросил: «Почему ты не следишь за своей собакой?» и сразу же нанес удар ногой по собаке.
Саттаров увидел, что мужчина замахивается и на него, поэтому вскинул левую руку, начав защищаться от ударов. После этого он почувствовал, что его поднимают, а уже через пару секунд ощутил падение. Во время приземления его позвоночник издал хруст.
Дмитрий дал об этом знать криками, он просил Рахматова остановить драку, однако тот прижал его к земле своим телом, но позже поднялся. Саттаров просил помощи у Рахматова, тот его проигнорировал и при этом начал угрожать ему. Спустя время юноша смог подняться, но не помнит, как дошел до дома.
«Я не могу чувствовать вину за то, чего не делал».
Далее последовали ответы Саттарова на вопросы участников заседания, проясняющие детали дела. По его словам, собака не носила намордника, поскольку дрессированная, очень часто имела контакт с людьми, ранее не была замечена в попытках нападения, потому.
Он также утверждал, что никакой драки не было, было избиение — он не оказывал сопротивления и не бил Рахматова. Рахматов же, наоборот, продолжал ударять его по спине даже после падения, бил ногами.
В полутора метрах от места происшествия стояли люди, которые просто наблюдали за избиением. На просьбу о помощи отклика не поступило, только упреки: почему юноша не сбежал, ведь он видел, что мужчина крупнее его.
По словам Саттарова, в состоянии шока он даже не смог вызвать скорую помощь. Спустя пять минут попыток встать, сил хватило только для того, собрать вещи и уйти.
Ходататайство об ответственности за вред собаке
Когда вопросы к подсудимым закончились, адвокат Дмитрия Саттарова Бахтиер Набиев подал два ходатайства с просьбой приобщить к делу видеоматериалы, а также привлечь Рахматова к ответственности по статье о жестоком обращении с животными в присутствии несовершеннолетнего, повлекшее гибель либо увечье животных.
Заседание 6 мая началось с рассмотрения этих ходатайств. Защита Рахматова потребовала отклонить ходатайство о привлечении его подзащитного к ответственности по статье о жестоком обращении с животными ввиду самообороны подсудимого.
Адвокаты Саттарова в свою очередь попросили удовлетворить это ходатайство, поскольку доказательная база о самообороне отсутствует. Также они отметили прямые факты наличия на собаке поводка и отсутствия увечий или угроз здоровью потерпевших.
Однако это ходатайство было отклонено судьей.
На вид мальчик был абсолютно спокоен — свидетель
На заседание 6 мая в дом Саттаровых была приглашена женщина-свидетель.
Она рассказала, что застала ситуацию в тот момент, когда Саттаров был уже на земле, а Рахматов стоял над ним. Свидетель оценила состояние парня как беспомощное, отметив, что он не мог нормально двигаться и находился в неестественной позе.
Также она признала, что собака была на поводке и что за ситуацией на расстоянии двух-трех метров наблюдали двое мужчин. По ее словам, на лице ребенка Рахматова не было следов истерики, не было слез, на вид мальчик был абсолютно спокоен.
Кроме того, женщина не слышала криков о помощи. На вопрос, почему она не вызвала полицию или скорую помощь, ответила, что она испугалась, поэтому спешно покинула место происшествия.
В завершение заседания защита Саттарова представила доказательства того, что собака не агрессивна. Адвокаты продемонстрировали видеоматериалы, на которых животное без намордника с детьми, а также предоставили показания соседей, которые видят собаку постоянно.
Затем сторона Сатторова представила доказательства дрессированности собаки: животное выполнило команды хозяина в присутствии участников процесса.
Очередное заседание должно состояться в пятницу, 10 мая.
Евгений Одинцов.