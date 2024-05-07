Дело Дмитрия Саттарова сдвинулось с мертвой точки. Суд выслушал версии сторон и показания свидетеля

Свои показания в прошлую пятницу, 3 мая, он начал со слов о том, что 17 декабря прошлого года он со своим сыном направлялся выбросить мусор, в это время Дмитрий, говоривший по телефону, со своей собакой приблизился к ребенку. По его словам, не обращая внимания на то, что собака бросилась к ребенку, Дмитрий продолжил идти и «общаться по телефону».