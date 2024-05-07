В Новосибирске арестовали подростка, напавшего на охранника храма

Управление со ссылкой на данные предварительного расследования сообщает, что гражданин Киргизии 3 мая у храма в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая» по мотивам национальной, идеологической, расовой и религиозной ненависти напал на охранника храма и нанес ему три удара колюще-режущим предметом в область головы и шеи.