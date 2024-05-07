В Новосибирске арестовали подростка, напавшего на охранника храма

НОВОСИБИРСК, 7 мая — РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска заключил под стражу подростка — гражданина Киргизии, напавшего на охранника храма, предположительно, по мотивам национальной ненависти, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 16-летний подросток в маске забежал в храм, где бросился с ножом на охранника.
«Рассмотрено ходатайство следователя Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункту “л” части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку)», — говорится в сообщении.
Управление со ссылкой на данные предварительного расследования сообщает, что гражданин Киргизии 3 мая у храма в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая» по мотивам национальной, идеологической, расовой и религиозной ненависти напал на охранника храма и нанес ему три удара колюще-режущим предметом в область головы и шеи.
«Постановлением суда… в отношении А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 июля 2024 года», — сообщили в управлении.