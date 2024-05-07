Арестович обрушился на Зеленского из-за мобилизации в ВСУ наркоманов: «Это дно»

В новом законопроекте по мобилизации появились дополнения, в которых говорится о том, что призыву могут подвергнуться граждане с легкими психическими проявлениями и умственной отсталостью, а также страдающими «различными видами зависимости», в том числе наркоманы и алкоголики. Согласно утверждениям Минобороны страны, этих мобилизованных будут привлекать для работы в тылу.