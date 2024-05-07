Арестович обрушился на Зеленского из-за мобилизации в ВСУ наркоманов: «Это дно»

Арестович считает, что это может вызвать волнения по всей стране. Он озвучил свою позицию на YouTube-канале «Военный дневник».
В новом законопроекте по мобилизации появились дополнения, в которых говорится о том, что призыву могут подвергнуться граждане с легкими психическими проявлениями и умственной отсталостью, а также страдающими «различными видами зависимости», в том числе наркоманы и алкоголики. Согласно утверждениям Минобороны страны, этих мобилизованных будут привлекать для работы в тылу.
«Нельзя на огромную страну, где и так все шатко и валко, проблемы с мобилизацией, заявлять, что будут призывать ребят с умственными отклонениями», — заявил Арестович.
По его словам, если «недееспособные люди» начнут работать в ТЦК и раздавать повестки украинцам, граждане могут оспорить такое решение в суде.
Кроме того, экс-советник офиса Зеленского предположил, что если из 6 млн мужчин, попадающих под мобилизацию, необходимо призывать «умственно отсталых и наркозависимых», необходимо пояснить такое решение гражданам.