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На юге Волгограда в горящей квартире погиб 30-летний мужчина

В Волгограде в пожаре погиб молодой мужчина.

7 мая на месте пожара в Красноармейском районе Волгограда нашли тело 30-летнего мужчины. ЧП произошло в пятиэтажном доме на улице Фадеева. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, звонок в экстренные службы от очевидцев поступили в 11.10 часов.

— В одной из квартир 5-этажеого многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 35 квадратов. Пожарно-спасательные расчёты 7 ПСЧ ликвидировали горение в 11:30 часов, — уточнили в ведомстве.

В пожаре погиб молодой мужчина. Он не успел выбраться в безопасное место. Причина пожара устанавливается. Волгоградцам напоминают о правилах безопасности.

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