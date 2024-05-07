На юге Волгограда в горящей квартире погиб 30-летний мужчина

7 мая на месте пожара в Красноармейском районе Волгограда нашли тело 30-летнего мужчины. ЧП произошло в пятиэтажном доме на улице Фадеева. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, звонок в экстренные службы от очевидцев поступили в 11.10 часов.
— В одной из квартир 5-этажеого многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 35 квадратов. Пожарно-спасательные расчёты 7 ПСЧ ликвидировали горение в 11:30 часов, — уточнили в ведомстве.
В пожаре погиб молодой мужчина. Он не успел выбраться в безопасное место. Причина пожара устанавливается. Волгоградцам напоминают о правилах безопасности.