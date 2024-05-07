На юге Волгограда в горящей квартире погиб 30-летний мужчина

7 мая на месте пожара в Красноармейском районе Волгограда нашли тело 30-летнего мужчины. ЧП произошло в пятиэтажном доме на улице Фадеева. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, звонок в экстренные службы от очевидцев поступили в 11.10 часов.