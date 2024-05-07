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УФСБ Башкирии опубликовало кадры задержания экс-министра Александра Клебанова

УФСБ Башкирии опубликовало кадры задержания экс-министра Александра Клебанова.

Источник: УФСБ по Республике Башкортостан

Управление ФСБ Башкирии обнародовало кадры задержания экс-министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова. На видео оперативники заходят домой к чиновнику и надевают на него наручники. Меру пресечения суд должен избрать завтра.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор», он потребовал 5 млн рублей за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы у гендиректора компании-подрядчика «Башкиравтодора». После задержания Глава Башкирии подписал указ, которым освободил Александра Клебанова от занимаемой должности.