УФСБ Башкирии опубликовало кадры задержания экс-министра Александра Клебанова.

Управление ФСБ Башкирии обнародовало кадры задержания экс-министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова. На видео оперативники заходят домой к чиновнику и надевают на него наручники. Меру пресечения суд должен избрать завтра.
Напомним, бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор», он потребовал 5 млн рублей за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы у гендиректора компании-подрядчика «Башкиравтодора». После задержания Глава Башкирии подписал указ, которым освободил Александра Клебанова от занимаемой должности.