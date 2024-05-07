16-летний автогонщик трагически погиб на трассе по дороге в Павлодар

«Авария на трассе по дороге в Павлодар стала трагедией для нас всех, в ней погиб самый юный и без сомнений один из самых талантливых пилотов нашего чемпионата. Толя, ты шел к своей мечте и, обладая только огромным желанием и поддержкой близких и друзей, достиг огромных высот, став одним из лучших. Мы гордимся тобой и ты останешься для нас навсегда 16-летним Толей», — говорится в сообщении.