На стройке в Краснодаре рухнул автокран

Очевидцы сообщили в соцсетях, что 50-метровая стрела опрокинулась на землю во время работ, якобы машина не выдержала нагрузки. Информации о состоянии водителя не поступало. По предварительным данным, никто не пострадал, ущерба нет, уточнили в МЦУ.
В компании-застройщике «Ъ-Кубань» ситуацию не прокомментировали. Что именно стало причиной падения стрелы — неизвестно.
В прокуратуре Краснодара по факту случившегося проводят проверку. Будет дана оценка соблюдению работодателем трудового законодательства, требований охраны труда, в том числе при производстве строительных работ, сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.