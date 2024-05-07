На стройке в Краснодаре рухнул автокран

Очевидцы сообщили в соцсетях, что 50-метровая стрела опрокинулась на землю во время работ, якобы машина не выдержала нагрузки. Информации о состоянии водителя не поступало. По предварительным данным, никто не пострадал, ущерба нет, уточнили в МЦУ.