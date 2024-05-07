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На стройке в Краснодаре рухнул автокран

Днем во вторник, 7 мая, в Краснодаре рухнул автокран. Это произошло на стройке в районе «Ромекс» на улице Конгрессной, информацию «Ъ-Кубань» подтвердили в МЦУ города.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что 50-метровая стрела опрокинулась на землю во время работ, якобы машина не выдержала нагрузки. Информации о состоянии водителя не поступало. По предварительным данным, никто не пострадал, ущерба нет, уточнили в МЦУ.

В компании-застройщике «Ъ-Кубань» ситуацию не прокомментировали. Что именно стало причиной падения стрелы — неизвестно.

В прокуратуре Краснодара по факту случившегося проводят проверку. Будет дана оценка соблюдению работодателем трудового законодательства, требований охраны труда, в том числе при производстве строительных работ, сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

Прокуратура
строительство