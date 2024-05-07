В Кобрине после столкновения с легковушкой опрокинулась скорая

По предварительной информации, на перекрестке улиц Парковой и Дружбы столкнулись автомобиль скорой помощи и BMW. В результате удара машина медпомощи опрокинулась.
Водителю скорой оказали помощь и отпустили домой.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, утром 7 мая в Кобрине произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.
По предварительной информации, на перекрестке улиц Парковой и Дружбы столкнулись автомобиль скорой помощи и BMW. В результате удара машина медпомощи опрокинулась.
Водителю скорой оказали помощь и отпустили домой.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.