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В Кобрине после столкновения с легковушкой опрокинулась скорая

Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, утром 7 мая в Кобрине произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

По предварительной информации, на перекрестке улиц Парковой и Дружбы столкнулись автомобиль скорой помощи и BMW. В результате удара машина медпомощи опрокинулась.

Водителю скорой оказали помощь и отпустили домой.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.