Не виновен: суд поставил точку в деле новосибирского блогера Анатолия Гомзякова

Дело тревел-блогера Анатолия Гомзякова длилось больше трех лет. Эта запутанная история началась 2 апреля 2020 года, когда Анатолий Гомзяков приехал в новосибирский ЖК «Ясный берег» к своему подписчику-маркетологу Алексею Хребтову, с которым он познакомился в соцсетях. Мужчины долго общались по переписке, а воочию увидели друг друга первый раз в тот злополучный весенний вечер.
Всю ночь новоявленные друзья выпивали, после чего Гомзяков уснул, а когда проснулся, обнаружил, что приятеля в квартире нет. Как выяснилось, труп Хребтова уже лежал под окном его дома.
В убийстве Алексея Хребтова обвинили блогера. Гомзякова отравили в СИЗО.
В первый раз суд начал рассматривать дело Анатолия Гомзякова в январе 2022 года. Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт «не виновен». Однако прокуратура оспорила решение присяжных.
В ноябре 2022 года присяжные снова были единогласны в решении о невиновности Гомзякова. И опять это решение было обжаловано.
20 ноября 2023 года Новосибирский областной суд оставил в силе оправдательный приговор коллегии присяжных. Но он в очередной раз был обжалован.
И вот, последняя инстанция — Восьмой кассационный суд в Кемерово окончательно оправдал тревел-блогера.
Екатерина СОСНИНА.