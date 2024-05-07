Не виновен: суд поставил точку в деле новосибирского блогера Анатолия Гомзякова

Дело тревел-блогера Анатолия Гомзякова длилось больше трех лет. Эта запутанная история началась 2 апреля 2020 года, когда Анатолий Гомзяков приехал в новосибирский ЖК «Ясный берег» к своему подписчику-маркетологу Алексею Хребтову, с которым он познакомился в соцсетях. Мужчины долго общались по переписке, а воочию увидели друг друга первый раз в тот злополучный весенний вечер.