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В Челябинской области легковушку смяло после столкновения с автобусом

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Сатке сегодня, 7 мая.

Источник: УГИБДД по Челябинской области

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции. По данным Управления Госавтоинспекции по Челябинской области, автобус «ПАЗ» разворачивался на улице Карла Маркса. Причем в этом месте, как выяснилось, такой маневр был запрещен.

В результате автобус столкнулся с «ВАЗ 2110», за рулем которого сидел 19-летний юноша. От удара отечественную легковушки серьезно смяло. Водитель от полученных травм погиб на месте ДТП.

В Госавтоинспекции отметили, что автобус в этот момент был без пассажиров и находился не на маршруте.