В Челябинской области легковушку смяло после столкновения с автобусом

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции. По данным Управления Госавтоинспекции по Челябинской области, автобус «ПАЗ» разворачивался на улице Карла Маркса. Причем в этом месте, как выяснилось, такой маневр был запрещен.