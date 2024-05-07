В Челябинской области легковушку смяло после столкновения с автобусом

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции. По данным Управления Госавтоинспекции по Челябинской области, автобус «ПАЗ» разворачивался на улице Карла Маркса. Причем в этом месте, как выяснилось, такой маневр был запрещен.
В результате автобус столкнулся с «ВАЗ 2110», за рулем которого сидел 19-летний юноша. От удара отечественную легковушки серьезно смяло. Водитель от полученных травм погиб на месте ДТП.
В Госавтоинспекции отметили, что автобус в этот момент был без пассажиров и находился не на маршруте.