В Уфе школьницы избили подругу за сломанный телефон

«После того как девушка на белой машине сняла на камеру и крикнула, что будет обращаться в полицию, они увели мою дочь на противоположную сторону здания. Там все и произошло. Сначала забрали у дочери IPhone 11, который мы подарили ей за успешное выступление на соревнованиях по плаванию. Она заняла четвертое место».