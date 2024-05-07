В Уфе школьницы избили подругу за сломанный телефон

В уфимском Нагаево 14-летнюю школьницу подкараулили на улице и избили сверстницы. Они забрали у нее телефон и поставили «на счетчик»: девочка должна была больше с каждым днем. Мама пострадавшей возмущена, а родители обидчиц заявляют, что их дети не виноваты. Подробности — в материале UFA.AIF.RU.
Были лучшими подругами
Раньше девочки были лучшими подругами. Конфликт начался с того, что Женя случайно разбила телефон Оксаны. Она задела ее руку во время прогулки, и смартфон выпал, разбилась задняя крышка. Владелица гаджета оценила стоимость ущерба в 5,5 тыс. рублей. И дала Жене ровно неделю, чтобы та собрала деньги. Но той же ночью девочка стала получать от подруги угрозы в мессенджере.
«Я тебя ставлю на косяк, ты уже должна 5500, каждый день просрочки будет капать по 500 рублей».
Оксана пригрозила расправой, если не получит указанную сумму через неделю. Родителям Женя не сказала о произошедшем. Денег у нее не было, и в социальных сетях одно за другим посыпались сообщения. Обидчица даже предложила обворовать ее родителей для возврата долга.
Вскоре за словам последовали действия. 4 мая в районе семи часов вечера пять девочек 15−17 лет подкараулили Женю в кафе и отвели силком к местному магазину «Байрам» на улице Советской.
Били по лицу и всему телу
Помимо Оксаны, которая в недавнем прошлом серьезно занималась каратэ и выступала на соревнованиях международного уровня, на подмогу приехали ее подруги из Уфы. Они окружили девочку и устроили разборки. Все это заметила девушка, проезжавшая на машине вместе с ребенком, и начала снимать.
«После того как девушка на белой машине сняла на камеру и крикнула, что будет обращаться в полицию, они увели мою дочь на противоположную сторону здания. Там все и произошло. Сначала забрали у дочери IPhone 11, который мы подарили ей за успешное выступление на соревнованиях по плаванию. Она заняла четвертое место».
Потом, по словам матери, они заявили, что продолжат избивать Женю, если она не отдаст телефон добровольно. Они били ее по лицу, пинали в живот и по другим частям тела. А когда закончили рукоприкладство, заявили, что теперь она, помимо денег, должна еще и IPhone 13.
Обидчице сунули девочке старый телефон, и, забрав ее смартфон, сбежали.
Стояли и смотрели
Мама Жени возмущена тем, что никто не помог ее дочери. Все смотрели, как девочку избивают, и никто не заступился.
«Говорят, что все боялись одну из девушек — 17-летнюю блондинку Алину, которая приехала из Уфы».
Родители пострадавшей девочки обратились в травмпункт, чтобы зафиксировать побои, написали заявление в полицию.
На протяжении последних трех дней Женя жалуется на сильные головные боли.
«Невролог не поставил ей сотрясение, но мы сейчас будем делать обследование, чтобы выяснить причину этих болей. У нее опухло лицо, она не может открывать глаза», — рассказывает мама пострадавшей девочки.
Родители напавших на Женю школьниц до сих не принесли извинений. Наоборот, защищая своих детей, они обещают подать встречный иск, аргументируя это тем, что девочка испортила телефон.
«Для них важнее телефон! Моего ребенка забили до такого состояния, а они думают о гаджете», — возмущена Алена.
Не согласны со статьей
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
В произошедшем разбирается и прокуратура Октябрьского района.
«Надзорное ведомство даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки».
Родители Жени не согласны с инкриминируемой статьей и считают, что наказывать виновных надо как минимум за причинение вреда здоровью.
Избиение уфимской школьницы получило резонанс в Москве. Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы РФ Нина Останина обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку и проинформировать о расследовании преступления.
Депутат попросила получить полную информацию о семьях, в которых воспитываются подростки, преступившие закон, а также об их воспитании в образовательных организациях.
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