Под Волгоградом 15-летнего школьника укусила змея

В Урюпинском районе Волгоградской области зафиксирован первый случай нападения змеи на человека. Гадюка укусила 15-летнего школьника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города, подростку оказали необходимую помощь. Он прошел лечение в стационаре и сейчас чувствует себя хорошо.
Жителям напоминают об активности змей в теплый сезон. В случае укуса нужно сразу же наложить сухую повязку на поврежденное место, чтобы избежать распространения яда в крови. Следует выпить антигистаминные препараты, затем обратиться за медицинской помощью.
— Важно помнить, что укус гадюки может быть опасным, особенно для детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Отправляясь в лес или природную зону соблюдайте меры предосторожности, — напомнили волгоградцам.