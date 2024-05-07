Под Волгоградом 15-летнего школьника укусила змея

В Урюпинском районе Волгоградской области зафиксирован первый случай нападения змеи на человека. Гадюка укусила 15-летнего школьника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города, подростку оказали необходимую помощь. Он прошел лечение в стационаре и сейчас чувствует себя хорошо.