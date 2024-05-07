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Под Волгоградом 15-летнего школьника укусила змея

В Волгоградской области змея укусила ребенка.

В Урюпинском районе Волгоградской области зафиксирован первый случай нападения змеи на человека. Гадюка укусила 15-летнего школьника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города, подростку оказали необходимую помощь. Он прошел лечение в стационаре и сейчас чувствует себя хорошо.

Жителям напоминают об активности змей в теплый сезон. В случае укуса нужно сразу же наложить сухую повязку на поврежденное место, чтобы избежать распространения яда в крови. Следует выпить антигистаминные препараты, затем обратиться за медицинской помощью.

— Важно помнить, что укус гадюки может быть опасным, особенно для детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Отправляясь в лес или природную зону соблюдайте меры предосторожности, — напомнили волгоградцам.

здоровье