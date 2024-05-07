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Волгоградцев напугал загоревшийся на Волге пассажирский теплоход

В МЧС сообщили, что пожарные тренировались в акватории Центральной набережной.

Волгоградцев 7 мая напугал дымящийся напротив Центральной набережной пассажирский теплоход. Видео, как судно тушил пожарный катер, разлетелось по соцсетям. В ГУ МЧС России по региону успокоили, что у пожарных идет подготовка к учениям.

— Проходят тренировочные занятия, подготовка к учениям, — рассказали спасатели.

По словам горожан, катер скинул спасательные жилеты людям. Дым был довольно сильным, так что волгоградцы засомневались из-за такой реалистичности. Не так давно очевидцы уже видели учения на воде.

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