Волгоградцев напугал загоревшийся на Волге пассажирский теплоход

Волгоградцев 7 мая напугал дымящийся напротив Центральной набережной пассажирский теплоход. Видео, как судно тушил пожарный катер, разлетелось по соцсетям. В ГУ МЧС России по региону успокоили, что у пожарных идет подготовка к учениям.
— Проходят тренировочные занятия, подготовка к учениям, — рассказали спасатели.
По словам горожан, катер скинул спасательные жилеты людям. Дым был довольно сильным, так что волгоградцы засомневались из-за такой реалистичности. Не так давно очевидцы уже видели учения на воде.