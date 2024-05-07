В Воронеже во время грозы сломанная ветка вонзилась в автобус с пассажирами

На проспекте Труда во время сильной грозы 7 мая ветка дерева, упала на двигавшийся с пассажирами автобус № 60. Обломок ствола воткнулся в переднюю часть маршрутки, пробив обшивку, сообщили горожане в соцсетях.
По словам очевидцев, никто из пассажиров, находившихся в момент ЧП в салоне, не пострадал.
Напомним, непогода днем во вторник натворила бед в Воронеже. Ветер повалил и сломал десятки деревьев во дворах и на магистралях. Часть деревьев упала на машины. Кроме того, сообщается о сорванных крышах, оборванных проводах.
Городские власти обещают бросить все силы на ликвидацию последствий грозы.
В предстоящую ночь шквалистый ветер может вернуться.