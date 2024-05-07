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В Воронеже во время грозы сломанная ветка вонзилась в автобус с пассажирами

На проспекте Труда в Воронеже упавшая ветка пробила на ходу маршрутку № 60.

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Источник: Комсомольская правда

На проспекте Труда во время сильной грозы 7 мая ветка дерева, упала на двигавшийся с пассажирами автобус № 60. Обломок ствола воткнулся в переднюю часть маршрутки, пробив обшивку, сообщили горожане в соцсетях.

По словам очевидцев, никто из пассажиров, находившихся в момент ЧП в салоне, не пострадал.

Напомним, непогода днем во вторник натворила бед в Воронеже. Ветер повалил и сломал десятки деревьев во дворах и на магистралях. Часть деревьев упала на машины. Кроме того, сообщается о сорванных крышах, оборванных проводах.

Городские власти обещают бросить все силы на ликвидацию последствий грозы.

В предстоящую ночь шквалистый ветер может вернуться.