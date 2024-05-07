Мужчина погиб из-за пожара в Кинельском районе Самарской области

В Кинельском районе Самарской области во вторник, 7 мая, произошел крупный пожар. По информации ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», на Тургеневских дачах, на 6-й линии загорелся частный дом. Площадь пожара была довольно большой — около 70 квадратных метров.