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Мужчина погиб из-за пожара в Кинельском районе Самарской области

В Самарской области загорелся частный дом.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Кинельском районе Самарской области во вторник, 7 мая, произошел крупный пожар. По информации ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», на Тургеневских дачах, на 6-й линии загорелся частный дом. Площадь пожара была довольно большой — около 70 квадратных метров.

— Звонок поступил в 15.32, прибытие на место — в 15.54— рассказали в ведомстве.

На месте работали пожарные-спасатели ПСЧ № 14 и № 82 ПСО № 34. Пожар смогли потушить в 16.22. В результате происшествия погиб мужчина. Почему случился пожар, сейчас выясняют специалисты.

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