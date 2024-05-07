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США обвинили россиянина Хорошева в создании хакерской группировки LockBit

Госдеп объявил награду в размере $10 млн за информацию, которая «приведет к задержанию» Дмитрия Хорошева.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. США предъявили россиянину Дмитрию Хорошеву обвинения в создании хакерской группировки LockBit. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, в штате Нью-Джерси Хорошеву предъявлены обвинения в «преступлениях, связанных с его ролью в создании вируса-вымогателя LockBit», и сговоре с целью осуществления хакерских атак в США и других странах. Госдеп объявил награду в размере $10 млн за информацию, которая «приведет к задержанию и признанию [Хорошева] виновным в участии, сговоре с целью участия и попытках участия в международных организованных киберпреступлениях в качестве лидера группировки LockBit».

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