США обвинили россиянина Хорошева в создании хакерской группировки LockBit

Как следует из документа, в штате Нью-Джерси Хорошеву предъявлены обвинения в «преступлениях, связанных с его ролью в создании вируса-вымогателя LockBit», и сговоре с целью осуществления хакерских атак в США и других странах. Госдеп объявил награду в размере $10 млн за информацию, которая «приведет к задержанию и признанию [Хорошева] виновным в участии, сговоре с целью участия и попытках участия в международных организованных киберпреступлениях в качестве лидера группировки LockBit».