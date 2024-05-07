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Пожар вспыхнул в частном доме в Костанайской области

В Житикаринском районе Костанайской области в частном жилом доме произошел пожар на площади 83 кв.м. Пожар полностью ликвидирован, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара-короткое замыкание электропроводов.

В МЧС напомнили соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, не перегружать электросеть, своевременно устранять нарушения, которые могут привести к пожару.

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