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Уровень воды в реке Урал продолжает повышаться

Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области 7 мая 2024 года предоставил сводку об уровне воды в реке Урал по состоянию на 20:00, сообщает Zakon.kz.

Источник: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Изменение уровня воды за последние сутки:

  • село Индербор: подъем уровня воды составил 17 см. Уровень воды — 939 см, критический уровень — 845 см;
  • село Махамбет: вода поднялась на 8 см. Уровень воды — 886 см, критический уровень — 850 см;
  • город Атырау: подъем уровня воды составил 5 см. Уровень воды — 510 см, критический уровень — 550 см;
  • село Жанаталап: уровень воды поднялся на 2 см. Уровень воды — 365 см, критический уровень — 500 см;
  • село Еркинкала: вода поднялась на 2 см. Уровень воды — 325 см, критический уровень — 450 см.

При этом в оперштабе отметили, что на реке спасатели ведут круглосуточное дежурство, у населенных пунктов установлены дежурные посты.

«Круглосуточное дежурство было установлено с 4 мая. Задача дежурных-контролировать и информировать об уровне воды ответственных и наблюдать за состоянием дамб. Дежурному составу выдана необходимая спецтехника, ботинки, фонарик на случай возникновения перелива реки», — сообщил координатор участков 26−30 Абиль Тауфихулы.

Ранее сообщалось, что в свои дома после начала паводков вернулись 50 467 казахстанцев. 5447 человек остаются в пунктах временного размещения, сообщили в МЧС РК.