В Минске медработник брала деньги за проведение МРТ в срочном порядке

В Минске медработник брала с пациентов деньги за проведение МРТ в срочном порядке, сообщили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района.
Сообщается, что 46-летняя обвиняемая работала рантгенолаборантом в одном из государственных учреждений здравоохранения. Она отвечала за проведение магнитно-резонансной томографии. В какой-то момент она решила подзаработать и стала брать с пациентов деньги за проведение МРТ в срочном порядке.
В сообщении сказано, что следствие установило, что пять граждан заплатили ей по 100 рублей для того, чтобы пройти обследование вне очереди. Уточняется, что одни передавали фигурантке деньги наличными, а другие — переводили на банковский счет.
Говорится, что вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая полностью признала, раскаялась в содеянном и добровольно возместила ущерб. По словам заместителя прокурора Центрального района Андрея Никольского, сейчас женщина работает делопроизводителем м частной компании.
Он уточнил, что суд признал ее виновной по части 1 и 2 статьи 433 Уголовного кодекса — незаконное вознаграждение. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года и 6 месяцев, а также штраф в размере 350 базовых величин, или 14 тысяч рублей (по состоянию на 7 мая 2024 года).