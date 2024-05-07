В Минске медработник брала деньги за проведение МРТ в срочном порядке

Он уточнил, что суд признал ее виновной по части 1 и 2 статьи 433 Уголовного кодекса — незаконное вознаграждение. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года и 6 месяцев, а также штраф в размере 350 базовых величин, или 14 тысяч рублей (по состоянию на 7 мая 2024 года).