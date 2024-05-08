Была в лесу. Пропавшую после похода на почту женщину нашли погибшей

49-летнюю женщину, которая пропала в Перми 24 апреля после похода на почту, нашли погибшей. Во время поисков по записям с камер наблюдения удалось выяснить, что в день исчезновения она была на автовокзале. Оттуда по неизвестным причинам поехала в сторону Чусовского моста. Женщина вышла у АЗС. Затем след её затерялся. Кто обнаружил пропавшую? Что произошло с пермячкой? В ситуации разбирался сайт perm.aif.ru.
Найдена, погибла.
7 мая пермяков, которые с тревогой следили за судьбой пропавшей, шокировала новость о смерти 49-летней женщины.
«Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты», — появилось сообщение в паблике волонтёрского отряда «ПрикамьеПоиск» вечером.
Информацию подтвердила дочь погибшей на своей странице в соцсети. Также девушка поблагодарила всех, кто участвовал в поисках. Они продолжались две недели.
«Спасибо большое всем за отклики и помощь в поиске моей мамы», — написала дочь погибшей.
Обнаружила полиция.
Источник perm.aif.ru сообщил, что тело пропавшей пермячки обнаружила полиция 7 мая в первой половине дня. Это произошло во время поисков в районе, где женщину в последний раз зафиксировали камеры наблюдения. Примерно там же удалось отследить её телефон после исчезновения пермячки. Затем он был вне зоны действия сети.
«Тело находилось в лесу неподалёку от автозаправки, которая расположена у Чусовского моста со стороны Перми», — рассказал источник perm.aif.ru.
Подруга и коллега погибшей также сообщила, что тело находилось в лесополосе в направлении Голованово (микрорайон Перми расположен неподалёку от Чусовского моста).
«Как же так?».
В комментариях к постам о гибели пропавшей пермяки пишут, что не могут поверить в случившееся. Горожане с тревогой следили за поисками, старались помочь, распространяли ориентировки с приметами женщины.
«Как же так?», «Это так несправедливо», «До последнего надеялась…», «Ужас какой-то», «Как жаль», пишут пользователи соцсетей и отмечают, что в последнее время в Перми исчезает много людей.
«Страшно стало в городе. День через день люди пропадают и погибают», — прокомментировала одно из сообщений жительница краевого центра.
Также пермяки соболезнуют родным и близким погибшей. В то же время родственники женщины сообщили, что о времени и месте церемонии прощания будет известно позже.
Что случилось с пропавшей пермячкой? Она пострадала от рук преступников? Эти вопросы задают горожане в сети. Однако поисковые отряды не разглашают такую информацию.
Как сообщил ещё один источник perm.aif.ru, смерть, предположительно, не была насильственной. Однако разобраться в ситуации предстоит правоохранительным органам. Известно, что родственники уже опознали погибшую.
Сайт perm.aif.ru выражает соболезнования родным и близким пермячки.