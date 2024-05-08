Была в лесу. Пропавшую после похода на почту женщину нашли погибшей

49-летнюю женщину, которая пропала в Перми 24 апреля после похода на почту, нашли погибшей. Во время поисков по записям с камер наблюдения удалось выяснить, что в день исчезновения она была на автовокзале. Оттуда по неизвестным причинам поехала в сторону Чусовского моста. Женщина вышла у АЗС. Затем след её затерялся. Кто обнаружил пропавшую? Что произошло с пермячкой? В ситуации разбирался сайт perm.aif.ru.