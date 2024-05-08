В Германии задержали подозреваемого в убийстве двух россиянок в Турции

Родственники не могли связаться с Ириной Двизовой и Даяной с 23 ноября. По данным KentTV, 20 ноября Кушлевич въехал в Турцию через погранпункт Эдирне (на границе с Грецией) на машине с литовскими номерами, остановился в отеле в Бодруме, а позже выехал оттуда на машине Двизовой. 24 ноября он вместе с пятилетним сыном М. К. вылетел из Анкары во Францию, а оттуда — в Литву.