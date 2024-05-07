Для бывшего куратора российских банков запросили 14 лет за взятки

Перед тем как дать слово прокурору, судья Константин Селезнев вынес решение по ходатайству подсудимого Дмитрия Фролова, который просил прекратить дело по вмененному ему в вину эпизоду мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии). Он был связан с хищением в 2011 году сотрудниками ФСБ 49-процентной доли в уставном капитале фирмы «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), которая занималась строительством жилого комплекса в столичном микрорайоне Левобережный — там на месте хрущевок были возведены три 22-этажные и две 16-этажные башни. Компания принадлежала бизнесмену Сергею Гляделкину и его двоюродному брату, бывшему столичному чиновнику Игорю Ткачу.
По версии следствия, курировавшие банковский сектор сотрудники ФСБ полковник Дмитрий Фролов, его подчиненный подполковник Кирилл Черкалин и майор Андрей Васильев убедили бизнесменов в том, что господину Гляделкину грозит уголовное преследование, и уговорили продать 49-процентную долю компании «Экосток» в уставном капитале ЮПК по номинальной стоимости. Как установило следствие, чекисты действовали в интересах впоследствии уехавших за рубеж руководителей АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которым принадлежал 51% в уставном капитале ЮПК.
Кирилл Черкалин, у которого после ареста конфисковали имущество на сумму более 6,3 млрд руб., предпочел признать вину.
В апреле 2021 года он был осужден в особом порядке на семь лет колонии, которые уже отбыл и вышел по УДО.
Когда в декабре 2021 года истек десятилетний срок давности по данному эпизоду, на прекращение дела пошел и представший вместе с Дмитрием Фроловым и Георгием Шкурко перед судом Андрей Васильев.
Однако Дмитрий Фролов и его защита почти два с половиной года потратили на то, чтобы доказать невиновность экс-силовика по эпизоду, сумму ущерба по которому следствие изначально оценило в 637 млн руб. Адвокаты Дмитрия Фролова настаивали, что у ЮПК на момент сделки не было никаких активов, а только долги, поэтому красть у нее было нечего. В ходе процесса, который длился с августа 2021 года, были проведены две дополнительные финансово-экономические экспертизы, одна из которых оказалась в пользу подсудимого, а вторая все же пришла к выводу о наличии ущерба, но на сумму более 120 млн руб.
В итоге Дмитрий Фролов ходатайствовал о прекращении дела в этой части за истечением срока давности, уточнив, что свою вину он все же не признает.
Потерпевший Гляделкин высказался против. Он назвал полковника Фролова «преступником, который не раскаялся и, зная об истечении срока давности, два с половиной года отрабатывал полученное из Лондона задание организаторов преступной группировки Столяренко и Бондаренко». Он напомнил, что ранее в отношении банкиров СКР дело прекратил, однако позже это решение отменил суд. «Вы тоже жулик!» — не сдержался в ответ Дмитрий Фролов.
Судья, пробыв в совещательной комнате полтора часа, ходатайство удовлетворил. Иски господ Гляделкина и Ткача на 318 млн руб. каждый он оставил без рассмотрения, разъяснив право подать их в гражданском процессе.
После этого находящийся под стражей вот уже пять лет Дмитрий Фролов на волю не вышел, поскольку помимо мошенничества ему вменяется в вину получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму «не менее 87,146 млн руб.» от акционеров банка «Кредитимпэкс» Георгия Шкурко и Алексея Куликова, а также председателя правления кредитного учреждения Дмитрия Катая при посредничестве советника банка по безопасности Игоря Шахова, генерал-майора ФСБ в отставке. Дело в отношении последнего было прекращено в связи с его смертью в 2012 году. Что же касается остальных фигурантов, то обвиненный в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) Дмитрий Катай скрылся за рубежом и объявлен в розыск, а преследование Алексея Куликова как лица, добровольно сообщившего о преступлении, было прекращено по примечанию к данной статье УК.
Согласно материалам дела, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры платили полковнику Фролову «за общее покровительство им и деятельности банка» ежемесячно 0,1% в валюте от сумм операций с «ненадлежащими контрагентами», что составляло от $100 тыс. до $150 тыс., а затем аналогичные суммы в евро.
Выступая в ходе прений сторон, прокурор Милана Дигаева из Генпрокуратуры отметила, что, несмотря на непризнание подсудимым вины, она подтверждается «тщательно исследованными доказательствами». К таковым она, в частности, отнесла свидетельские показания Кирилла Черкалина и Алексея Куликова, а также иных лиц. Последние, по словам прокурора, рассказали, как полковник Фролов просил сотрудников МВД «не копать» под банк «Кредитимпэкс», который проводил сомнительные финансовые операции, выводил деньги за рубеж и в мае 2014 года лишился лицензии, как только его перестали «крышевать» сотрудники ФСБ.
Прокурор подчеркнула, что в июле 2019 года Георгий Шкурко написал явку с повинной, дав показания на господ Катая, Куликова и Фролова (последний был уволен в 2013 году из ФСБ в связи с утратой доверия). Однако, вернувшись от следователей домой, Георгий Шкурко через свою жену связался с Дмитрием Катаем. Последний убедил его отказаться от признательных показаний.
За дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) гособвинитель потребовала приговорить Георгия Шкурко к 11 годам строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки — 174,293 млн руб., а Дмитрия Фролова осудить на 14 лет заключения с таким же штрафом за ее получение (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Последнего прокурор также просила лишить специального звания «полковник запаса» и права занимать должности в правоохранительных органах после освобождения в течение трех лет.
Она отметила, что, согласно оперативным данным, все члены семьи полковника Фролова имели вид на жительство в Италии, а также более $22 млн на счетах аффилированной с ним фирмы.
У полковника Фролова гособвинитель предложила конфисковать и обратить в доход государства купленную за €2,1 млн в 2012 году и оформленную на бывшую жену и отца виллу в Италии.
Последняя, по мнению представителя Генпрокуратуры, была приобретена им на «коррупционные доходы».
При этом она предложила оставить под арестом найденные у Дмитрия Фролова 1,36 млн руб., $2,7 тыс., пять штук элитных часов стоимостью 8,3 млн руб., четыре небольших золотых слитка общим весом 60 г, запонки за 128 тыс. руб., две пары серебряных погон «стоимостью не более 206 тыс. руб.» для исполнения приговора в части выплаты штрафа.
Ожидается, что 16 мая в прениях сторон выступят адвокаты подсудимых, после чего фигуранты скажут последнее слово и суд удалится на вынесение приговора. Адвокаты фигурантов уже заявили «Ъ», что будут просить их оправдать за отсутствием в их действиях состава и события преступления. Так, адвокат Георгия Шкурко Орест Фокин заявил, что его клиент никогда не давал взяток Дмитрию Фролову и обвинение не смогло это доказать.