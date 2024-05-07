Для бывшего куратора российских банков запросили 14 лет за взятки

Однако Дмитрий Фролов и его защита почти два с половиной года потратили на то, чтобы доказать невиновность экс-силовика по эпизоду, сумму ущерба по которому следствие изначально оценило в 637 млн руб. Адвокаты Дмитрия Фролова настаивали, что у ЮПК на момент сделки не было никаких активов, а только долги, поэтому красть у нее было нечего. В ходе процесса, который длился с августа 2021 года, были проведены две дополнительные финансово-экономические экспертизы, одна из которых оказалась в пользу подсудимого, а вторая все же пришла к выводу о наличии ущерба, но на сумму более 120 млн руб.