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В реке Понура Динского района зафиксирован массовый мор рыбы

Сотрудники Россельхознадзора выясняют причины массовой гибели рыбы в станице Нововеличковской.

Источник: соцсети

В станице Нововеличковской зафиксировали массовый мор рыбы в реке Понура. В Динской район выехали сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

«Сотрудники выехали для отбора проб воды и рыбы в реке Понура. В реке произошел массовый мор рыбы. Пробы будут исследованы в ФГБУ “Краснодарская МВЛ” на химико-токсикологические показатели», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее массовая гибель рыбы произошла в реке Западный Дагомыс. На место сразу выехали сотрудники прокуратуры, специалисты Росприроднадзора и Росрыболовства. Глава СК России Александр Бастрыкин взял под контроль ход дела по факту загрязнения реки в Дагомысе.

экология