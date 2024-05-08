В реке Понура Динского района зафиксирован массовый мор рыбы

«Сотрудники выехали для отбора проб воды и рыбы в реке Понура. В реке произошел массовый мор рыбы. Пробы будут исследованы в ФГБУ “Краснодарская МВЛ” на химико-токсикологические показатели», — сообщили в пресс-службе ведомства.