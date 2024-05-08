В Алматы девушка за рулем лимузина совершила ДТП

Спускаясь с горной местности по улице Оспанова, водитель автомобиля Lincoln Town Car, не вписавшись в один из поворотов на извилистой дороге, допустила столкновение с движущимся навстречу автомобилем Toyota Land Cruiser. Продолжив свой путь, лимузин вновь допустил столкновение, но уже с газовой опорой.