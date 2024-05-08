Депутат переехал собаку на глазах у людей в Акмолинской области — СМИ

«Депутат хладнокровно переехал собаку на парковке, которая лежала, переехал полностью. На глазах у коллег поставил машину, вышел и пошел “работать”. Он даже не подошел, не проявил сочувствия. Эту собаку мы всем зданием всю зиму прикармливали, не давая ей погибнуть в морозы. У одной из коллег случилась истерика, как так? Это же садизм в чистом виде. Парни из отдела экономики выскочили, хотели ей оказать помощь, но все оказалось тщетно. Она на парковке так и скончалась. В итоге они ее загрузили в свою машину и повезли захоронить… Как такие люди занимают руководящие посты в нашем районе! Ситуация от увиденного без комментариев. Переехать животное на парковке на глазах у людей и не проявить сострадание к сделанному — это садизм! Подтверждение нашим словам есть. Там камеры по периметру. Это же территория райсуда, на нашем здании камеры пишут. Но это еще не все. Сейчас он еще пытается разобраться с теми, кто поднял этот вопрос. Начал выяснять, типа, кто обратился к журналистам! Во как?!» — написала свидетельница.