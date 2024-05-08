Дорожная ловушка: внедорожник провалился в яму на улице Петухова в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска на улице Петухова автомобиль попал в дорожную яму, в результате чего его переднее колесо полностью провалилось в асфальт. Инцидент произошел 7 мая и был зафиксирован очевидцами, которые поделились фотографиями в Telegram-канале «АСТ-54 Black».



По словам свидетелей, дорожные службы не предпринимают никаких действий по устранению ямы, которая представляет опасность для автомобилистов.



Прокуратура Кировского района Новосибирска организовала проверку в отношении организации, ответственной за содержание данного участка дороги. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) дорожных служб и приняты соответствующие меры.