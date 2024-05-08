В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом

Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады, а также состоянию указанного переезда.