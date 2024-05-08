Издевательства подростков над инвалидом в селе Хабкрая проверит Бастрыкин

Уже на месте ребята набросились на Константина и начали бить его по лицу, после чего поставили на колени и облили горячей водой. Вся экзекуция записывалась на видео, которое впоследствии разлетелось по соцсетям. В силу своей болезни пострадавший не смог дать отпор обидчикам, но, к счастью, отделался нетяжёлыми травмами.