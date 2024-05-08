Издевательства подростков над инвалидом в селе Хабкрая проверит Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела об избиении жителя Хабаровского края, который страдает умственной инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Инцидент произошёл в конце апреля в посёлке Горный Солнечного района. По информации местных пабликов, компания подростков предложила совместно выпить 20-летнему Константину, который страдает умственной отсталостью. Для этого они позвали его в одну из заброшенных квартир многоэтажки по улице Комсомольской.
Уже на месте ребята набросились на Константина и начали бить его по лицу, после чего поставили на колени и облили горячей водой. Вся экзекуция записывалась на видео, которое впоследствии разлетелось по соцсетям. В силу своей болезни пострадавший не смог дать отпор обидчикам, но, к счастью, отделался нетяжёлыми травмами.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об истязаниях. Следователи осматривают квартиру, где случилась драка, а также ведут опрос очевидцев. На инцидент также обратил внимание председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.
«О ходе расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении мужчины в Хабаровском крае будет доложено в центральный аппарат ведомства», — сообщили в СК.