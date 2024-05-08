В Восточном Казахстане нашли тело исчезнувшего зимой мужчины

«За несколько дней до этого мне приснился сон, в котором Рамиль показал мне место, где его найти. Я на четвереньках поползла именно к той елке, под которой он лежал… По одежде мы его опознали, но пока что ждем результаты экспертизы», — рассказала сестра пропавшего мужчины.