В Восточном Казахстане нашли тело исчезнувшего зимой мужчины

Останки пропавшего жителя Риддера нашли недалеко от вагончика, в котором он должен был поселиться. 36-летний Рамиль Газизов в конце декабря 2023 года уехал на заработки на участок, который находится в 50 километрах от Риддера.
По словам его сестры, на этом участке велась заготовка леса, а брат поехал туда в качестве сторожа. Однако потом в сторожке его не обнаружили. В вагончике были разбросаны вещи, выбито стекло. Молодой мужчина бесследно пропал. Сестра Рамиля сообщила, что его останки нашли примерно в 100 метрах от того самого вагончика.
«За несколько дней до этого мне приснился сон, в котором Рамиль показал мне место, где его найти. Я на четвереньках поползла именно к той елке, под которой он лежал… По одежде мы его опознали, но пока что ждем результаты экспертизы», — рассказала сестра пропавшего мужчины.