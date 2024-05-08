В Приморье за сутки справились с шестью природными пожарами

Во вторник, 7 мая, в Приморском крае было зафиксировано еще шесть природных пожаров общей площадью 111 гектаров. При помощи огнеборцев все возгорания были потушены, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.

Как рассказали в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона, на землях лесного фонда произошло три возгорания общей площадью 87 гектаров. Все они были ликвидированы при содействии 33 специалистов и семи единиц техники.

На землях иных категорий в Пожарском и Красноармейском муниципальных округах было зафиксировано три возгорания общей площадью 87 гектаров. В ликвидации природной стихии приняли участие 21 человек и пять единиц техники.

На территории лесного фонда с начала года зафиксировано 230 лесных пожаров общей площадью почти 11 288 гектаров. А также 14 возгораний общей площадью 916 гектаров зафиксировано на землях министерства обороны. На других территориях зарегистрировано 483 пожара общей площадью более 43 270 гектаров. На территории ЛОМ «Ясное» установлено два пожара общей площадью 5 760 гектаров.