В Приморье за сутки справились с шестью природными пожарами

Во вторник, 7 мая, в Приморском крае было зафиксировано еще шесть природных пожаров общей площадью 111 гектаров. При помощи огнеборцев все возгорания были потушены, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
Как рассказали в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона, на землях лесного фонда произошло три возгорания общей площадью 87 гектаров. Все они были ликвидированы при содействии 33 специалистов и семи единиц техники.
На землях иных категорий в Пожарском и Красноармейском муниципальных округах было зафиксировано три возгорания общей площадью 87 гектаров. В ликвидации природной стихии приняли участие 21 человек и пять единиц техники.
Напомним, в Дальнереченском районе и Пожарском округе Приморья ввели особый противопожарный режим. Кроме того, губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о введении режима повышенной готовности на территории региона с целью предотвращения возможных природных пожаров.
Также отметим, что во Владивостоке нарушителей противопожарного режима ловят с помощью квадрокоптеров.