Мужчина в шортах застрял в зоне сброса воды на Плотинке в Екатеринбурге

Вылезти обратно на территорию сквера он по какой-то причине не смог и поэтому долго стоял у стены. Около «водопада» собралась публика, граждане вызвали полицию и МЧС.
Прибывшие сотрудники МВД оценили ситуацию, решив, что дотянуться до мужчины и «сдернуть» его со стены без специальным средств не получится, и будет правильно дождаться приезда спасателей.
Прибывшие сотрудники МЧС поговорили с мужчиной и убедили его пройти вдоль стены к выходу на площадку сквера с помощью спущенной с улицы Ленина страховки. Мужчина набрался решимости и выбрался со стены.
В момент этого инцидента в зоне сброса воды работала художественная лазерная подсветка.
Как сообщалось ранее, днем 7 мая в Екатеринбурге мужчине удалось спастись из горящей квартиры на верхнем этаже двадцатиэтажки с помощью пожарного рукава, который ему с крыши спустил местный дворник.