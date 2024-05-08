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Мужчина в шортах застрял в зоне сброса воды на Плотинке в Екатеринбурге

Вечером 7 мая в Историческом сквере (на Плотинке) в Екатеринбурге мужчина в легкой спортивной куртке, в шортах и без головного убора вылез на стену в зоне сброса воды плотины Городского пруда.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Вылезти обратно на территорию сквера он по какой-то причине не смог и поэтому долго стоял у стены. Около «водопада» собралась публика, граждане вызвали полицию и МЧС.

Прибывшие сотрудники МВД оценили ситуацию, решив, что дотянуться до мужчины и «сдернуть» его со стены без специальным средств не получится, и будет правильно дождаться приезда спасателей.

Прибывшие сотрудники МЧС поговорили с мужчиной и убедили его пройти вдоль стены к выходу на площадку сквера с помощью спущенной с улицы Ленина страховки. Мужчина набрался решимости и выбрался со стены.

В момент этого инцидента в зоне сброса воды работала художественная лазерная подсветка.

Как сообщалось ранее, днем 7 мая в Екатеринбурге мужчине удалось спастись из горящей квартиры на верхнем этаже двадцатиэтажки с помощью пожарного рукава, который ему с крыши спустил местный дворник.

МЧС