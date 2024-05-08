«15 лет строгого режима»: в Красноярске дезертиру дали новый срок за избиение знакомого

Вместе с тем, к назначенному наказанию была частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору по статьям о самоволке и дезертирстве. Фигурант в ноябре 2022 года покинул воинскую часть в одном из регионов центральной части России и до августа 2023 года дважды не прибывал на службу, не имея на то уважительных причин. После он и вовсе решил уклониться от исполнения воинской обязанности. За эти преступления в конце 2023 года его осудили к 12 годам исправительной колонии строгого режима.