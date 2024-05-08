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«15 лет строгого режима»: в Красноярске дезертиру дали новый срок за избиение знакомого

В Красноярске ранее осужденному за дезертирство и самоволку военнослужащему добавили срок по новому приговору за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и отправили в колонию строгого режима на 15 лет.

Источник: AP 2023

Об этом сообщает пресс-служба краевого гарнизонного военного суда.

Установлено, что в августе 2023 года рядовой избил знакомого мужчину, который отказался покупать ему спиртное. За это преступление суд накануне приговорил злоумышленника к 4 годам лишения свободы.

Вместе с тем, к назначенному наказанию была частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору по статьям о самоволке и дезертирстве. Фигурант в ноябре 2022 года покинул воинскую часть в одном из регионов центральной части России и до августа 2023 года дважды не прибывал на службу, не имея на то уважительных причин. После он и вовсе решил уклониться от исполнения воинской обязанности. За эти преступления в конце 2023 года его осудили к 12 годам исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.