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В Германии закрыли дело против главы ВВС после перехвата разговора военных

Прокуратура Берлина прекратила предварительное расследование в отношении командующего военно-воздушными силами немецкого бундесвера генерал-лейтенанта Инго Герхартца, сообщил портал Business Insider со ссылкой на источник. Господин Герхартц был одним из участников разговора между офицерами Бундесвера, при котором обсуждалось потенциальное использование Украиной дальнобойных ракет Taurus.

Источник: Reuters

По данным Business Insider, производство по делу завершили 10 апреля 2024 года, поскольку первоначальные подозрения не подтвердились. «Не было никаких доказательств умышленных действий со стороны рассматриваемого лица. Любая неосторожность может иметь отношение к дисциплинарным мерам, но она не наказывается как халатность», — приводит Business Insider слова собеседника.

Источник портала отметил, что окончательное решение в отношении Инго Герхартца будет принимать министерство обороны Германии. По его словам, генерал-лейтенанту может грозить сокращение заработной платы, либо понижение в должности, либо увольнение.

1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку аудиозаписи разговора между офицерами Бундесвера. По ее словам, в переговорах, в частности, участвовали Инго Герхартц и глава отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Франк Грефевели. На записи речь шла о потенциальном использовании дальнобойных ракет Taurus Украиной, в том числе для атак по «мосту на востоке» — предположительно, речь шла о Крымском мосте. Минобороны Германии заявило, что разговор военных был перехвачен.

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