В Германии закрыли дело против главы ВВС после перехвата разговора военных

По данным Business Insider, производство по делу завершили 10 апреля 2024 года, поскольку первоначальные подозрения не подтвердились. «Не было никаких доказательств умышленных действий со стороны рассматриваемого лица. Любая неосторожность может иметь отношение к дисциплинарным мерам, но она не наказывается как халатность», — приводит Business Insider слова собеседника.
Источник портала отметил, что окончательное решение в отношении Инго Герхартца будет принимать министерство обороны Германии. По его словам, генерал-лейтенанту может грозить сокращение заработной платы, либо понижение в должности, либо увольнение.
1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку аудиозаписи разговора между офицерами Бундесвера. По ее словам, в переговорах, в частности, участвовали Инго Герхартц и глава отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Франк Грефевели. На записи речь шла о потенциальном использовании дальнобойных ракет Taurus Украиной, в том числе для атак по «мосту на востоке» — предположительно, речь шла о Крымском мосте. Минобороны Германии заявило, что разговор военных был перехвачен.