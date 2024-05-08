В Германии закрыли дело против главы ВВС после перехвата разговора военных

1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку аудиозаписи разговора между офицерами Бундесвера. По ее словам, в переговорах, в частности, участвовали Инго Герхартц и глава отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Франк Грефевели. На записи речь шла о потенциальном использовании дальнобойных ракет Taurus Украиной, в том числе для атак по «мосту на востоке» — предположительно, речь шла о Крымском мосте. Минобороны Германии заявило, что разговор военных был перехвачен.