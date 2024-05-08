В Хабаровском крае аферисты теперь действуют от имени фонда ОМС

— Анонимы звонят по телефону и сообщают о необходимости заменить старые полисы ОМС на цифровые полисы с QR-кодом. Одновременно с этим мошенники присылают SMS с указанием цифрового кода, который требуют сообщить им для перевода денег на «безопасный» банковский счёт, — говорится в сообщении. — С 1 декабря 2022 года в России действует цифровой полис ОМС, который представлен в виде штрихового кода. Его можно распечатать или сохранить в мобильном телефоне. Независимо от того, какой у вас полис — он бессрочный.