В Хабаровском крае аферисты теперь действуют от имени фонда ОМС

Фонд обязательного медицинского страхования Хабаровского края предупреждает граждан о витке нового способа дистанционного мошенничества. Людям поступают звонки якобы от имени сотрудников этой организации, от страховых компаний или регионального Минздрава. Своих потенциальных жертв неизвестные убеждают в необходимости поменять свои старые полисы ОМС на новые цифровые, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Анонимы звонят по телефону и сообщают о необходимости заменить старые полисы ОМС на цифровые полисы с QR-кодом. Одновременно с этим мошенники присылают SMS с указанием цифрового кода, который требуют сообщить им для перевода денег на «безопасный» банковский счёт, — говорится в сообщении. — С 1 декабря 2022 года в России действует цифровой полис ОМС, который представлен в виде штрихового кода. Его можно распечатать или сохранить в мобильном телефоне. Независимо от того, какой у вас полис — он бессрочный.
Представители краевого фонда ОМС рекомендуют при поступлении подобных звонков проявлять бдительность. Не стоит вступать с неизвестными в разговоры, лучше такую беседу сразу прервать и сообщить об инциденте в страховую компанию или в контакт-центр фонда обязательного медицинского страхования по номеру 8 800 100 08 77.
Телефон краевого филиала страховой компании «СОГАЗ-мед» 8 800 100 07 02.
Напомним, также по Хабаровскому краю прокатился вал звонков от имени одного из крупных российских банков с предложением оформить кредитную карту. В реальности звонившие оказались мошенниками, выманивавшими у граждан их персональные данные для дальнейшего использования в своих преступных схемах.