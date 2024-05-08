В Свердловской области разыскивается 14-летняя девочка

В Верхней Пышме пропала 14-летняя девочка. Последний раз Милану Галимову видели 7 мая. Ребенок нуждается в медицинской помощи, сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Прорыв».
— На момент пропажи была одета в куртку удлиненную черного цвета с капюшоном, кроссовки черного цвета с красными вставками, сарафан в клетку синего цвета, колготки черного цвета, — пишут поисковики во «ВКонтакте».
Рост девочки составляет 152−155 сантиметров, у нее худощавое телосложение, зеленый цвет глаз, темно-русые волосы. Есть косоглазие. С собой в день пропажи у ребенка был рюкзак бежевого цвета с рисунком лисы.
Сообщить местоположение пропавшей можно руководителям поискового отряда по номерам: