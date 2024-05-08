Вспышку сальмонеллёза в медицинском колледже расследуют в Хабаровске

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев сальмонеллёза среди студентов Хабаровского медицинского колледжа. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», особое внимание эксперты уделили буфету учебного заведения, где питались заразившиеся учащиеся.
По информации пресс-службы ведомства, еду для школьников готовит и продаёт ИП Коен И. Ю. По результатам исследований специалисты выявили грубы нарушения санитарных норм, которые в итоге и привели к бактериальному заражению студентов. Среди них: приём сырья без маркировки, отсутствие технической документации при приготовлении еды, а также проблемы с перевозкой пищевой продукции.
— При транспортировании и хранении пищевой продукции не соблюдаются необходимые условия. Так, перевозилась она личным автотранспортом, в котором отсутствует термометр для измерения температуры, что не позволяет контролировать температурно-влажностные условия, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Кроме того, так как часть еды доставлялась в учебное заведение с предприятие общественного питания «Ботаник», которое также относится к ИП Коен И. Ю. Исследования и там выявили грубые санитарные нарушения — в их числе отсутствие производственного контроля и лабораторных испытаний воды.
— Готовые блюда, кулинарные изделия, изготовленные на предприятии, не соответствуют требованиям технических регламентов — по результатам лабораторных исследований продукция не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям. Хабаровский районный суд приостановить деятельность предприятия «Ботаник» на 60 суток, — добавили в управлении Роспотребнадзора.
Напомним, что специалисты регионального ведомства в рамках мониторинга сети интернет в апреле, выявили подозрительные биологически активные добавки, которые продавались через маркетплейсы Ozon и «Мегамаркет». Информация о них в системе «Честный знак» не соответствовала тому, что было указано на упаковке.