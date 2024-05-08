Вспышку сальмонеллёза в медицинском колледже расследуют в Хабаровске

По информации пресс-службы ведомства, еду для школьников готовит и продаёт ИП Коен И. Ю. По результатам исследований специалисты выявили грубы нарушения санитарных норм, которые в итоге и привели к бактериальному заражению студентов. Среди них: приём сырья без маркировки, отсутствие технической документации при приготовлении еды, а также проблемы с перевозкой пищевой продукции.