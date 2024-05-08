В Хабаровском крае площадь лесных пожаров увеличилась в два раза

За сутки площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла вдвое и превысила 31,5 тысячи гектаров. Для борьбы с огнем задействуется все больше людей и техники.
По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, зарегистрировано 16 пожаров, локализованы два и три ликвидированы. Накануне жители получили сообщения на мобильные с предупреждениями о запрете посещения лесов — в крае действует режим ЧС.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за сутки пожарные потушили двадцать загораний сухой травы. Всего спутник зафиксировал 136 термических аномалии. Дым от пожаров вчера затянул Хабаровск, окрашивая закатное небо в красный цвет. Жители жалуются на неприятный запах, особенно страдают астматики.
Спасатели патрулируют территории СНТ, напоминая дачникам, что нельзя пускать пал. На сегодняшний день составлено более 140 административных протоколов за нарушения особого противопожарного режима. Наказание — штраф до 20 тысячей рублей для граждан, и до 800 тысяч рублей юридическим лицам.