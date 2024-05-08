В Хабаровском крае площадь лесных пожаров увеличилась в два раза

Спасатели патрулируют территории СНТ, напоминая дачникам, что нельзя пускать пал. На сегодняшний день составлено более 140 административных протоколов за нарушения особого противопожарного режима. Наказание — штраф до 20 тысячей рублей для граждан, и до 800 тысяч рублей юридическим лицам.