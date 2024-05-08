Бастрыкин поручил проверить незаконную свалку в Екатеринбурге

По данным Mash, на полигоне сжигают остатки разрушенных домов и другой мусор, несмотря на противопожарный режим. Там работает один охранник, а к организации может быть причастен бывший начальник антикоррупционного отдела полиции по Ленинскому району. При этом в администрации города общественникам сказали, что свалка не согласована, также они обратились в прокуратуру.