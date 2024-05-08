На юге Волгограда полицейские и росгвардейцы разнимали массовую драку

В соцсетях стали публиковать сообщения от волгоградцев о массовой драке около частного дома на ул. Еловой. Очевидцы заявляют, что она даже сопровождалась стрельбой, на место прибыли росгвардейцы, полицейские и медики.
Как сообщили В ГУ МВД по региону «Волгоградской правде.ру», между группой граждан произошел конфликт, участники которого уже были установлены.
Сведений из медорганизаций об обращениях за медпомощью не поступали, от подачи заявления в полицию участники также отказались.
Проводится проверка, будет принято решение в соответствии с законом.