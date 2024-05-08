Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Волгограда полицейские и росгвардейцы разнимали массовую драку

Очевидцы оперативно сообщили о происшествии в полицию.

Источник: Волгоградская правда

В соцсетях стали публиковать сообщения от волгоградцев о массовой драке около частного дома на ул. Еловой. Очевидцы заявляют, что она даже сопровождалась стрельбой, на место прибыли росгвардейцы, полицейские и медики.

Как сообщили В ГУ МВД по региону «Волгоградской правде.ру», между группой граждан произошел конфликт, участники которого уже были установлены.

Сведений из медорганизаций об обращениях за медпомощью не поступали, от подачи заявления в полицию участники также отказались.

Проводится проверка, будет принято решение в соответствии с законом.