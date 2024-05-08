Польша подняла в воздух самолеты в связи с «активностью дальней авиации РФ»

ВС Польши неоднократно принимали эту меру в последние недели. 24 марта оперативное командование польской армии сообщило о нарушении воздушного пространства страны на границе с Украиной рано утром того же дня. По его версии, объект влетел в польское воздушное пространство в районе населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной и покинул его спустя 39 секунд. В своем заявлении командование утверждает, что речь идет о российской крылатой ракете. Никаких доказательств представлено не было.