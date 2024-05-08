В Перми школьники сняли на видео спровоцированную драку одноклассников

Видео избиения появилось в телеграм-канале ЧП Пермь | новости. Драка произошла прямо в классе, во время отсутствия учителя. Сайт perm.aif.ru не публикует его из-за наличия персональных данных несовершеннолетних и обилия нецензурной лексики. Судя по видео, изначально на школьника, сидевшего за первой партой, стал нападать одноклассник (он выше и крупнее первого). Он дал ему пощёчину, после чего одноклассники участников конфликта (несколько из них снимали происходящее на телефоны) стали подначивать пострадавшего дать сдачу.