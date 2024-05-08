В Перми школьники сняли на видео спровоцированную драку одноклассников

Школьники сняли на видео спровоцированную драку одноклассников в Перми.
Видео избиения появилось в телеграм-канале ЧП Пермь | новости. Драка произошла прямо в классе, во время отсутствия учителя. Сайт perm.aif.ru не публикует его из-за наличия персональных данных несовершеннолетних и обилия нецензурной лексики. Судя по видео, изначально на школьника, сидевшего за первой партой, стал нападать одноклассник (он выше и крупнее первого). Он дал ему пощёчину, после чего одноклассники участников конфликта (несколько из них снимали происходящее на телефоны) стали подначивать пострадавшего дать сдачу.
«Не будь терпилой!» — говорит за кадром один из одноклассников. После этого мальчик нападает на обидчика — замахивается рукой, а затем начинает плевать в него. Начинается драка.
На протяжении всей драки одноклассники дерущихся подначивают их и призывают продолжать бить друг друга. Они комментируют происходящее, снимают на видео и много матерятся. В какой-то момент один из авторов видео даже называет имена «комментаторов», будто они ведут трансляция со спортивного матча. Одна из снимавших видео драки — девочка. На кадрах видно как минимум двух «операторов», третий — автор того видео, которое опубликовал телеграм-канал.
В посте не уточняется, в какой школе произошло происшествие. Сайт perm.aif.ru направит запрос в департамент образования Перми для выяснения обстоятельств инцидента.
Напомним, 1 мая сайт perm.aif.ru рассказывал об избиении школьницы сверстницей в Чусовом, которое также было снято на видео. С февраля драки между школьниками и избиения происходят в Пермском крае регулярно. Почти каждый раз происходящее снимают на видео их сверстники. В некоторых случаях несовершеннолетние нападают на своих жертв толпой.