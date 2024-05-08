Глава СКР поручил завести уголовное дело на кубанского адвоката-мошенника

В октябре 2021 года при заключении предварительного договора купли-продажи квартиры в Сочи адвокат получил от пенсионера задаток на крупную сумму. При этом адвокат не уведомил покупателя о наличии права собственности на жилье у его супруги, с которой он находился в процессе развода. Несмотря на наличие решения суда, пенсионеру до сих пор не передано жилье, а также не возвращены деньги.
В СУ СК России по Краснодарскому краю проводилась процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.