Глава СКР поручил завести уголовное дело на кубанского адвоката-мошенника

В октябре 2021 года при заключении предварительного договора купли-продажи квартиры в Сочи адвокат получил от пенсионера задаток на крупную сумму. При этом адвокат не уведомил покупателя о наличии права собственности на жилье у его супруги, с которой он находился в процессе развода. Несмотря на наличие решения суда, пенсионеру до сих пор не передано жилье, а также не возвращены деньги.