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Глава СКР поручил завести уголовное дело на кубанского адвоката-мошенника

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении адвоката, который обманул пенсионера в Краснодарском крае. Об этом сообщает инфоцентр ведомства.

В октябре 2021 года при заключении предварительного договора купли-продажи квартиры в Сочи адвокат получил от пенсионера задаток на крупную сумму. При этом адвокат не уведомил покупателя о наличии права собственности на жилье у его супруги, с которой он находился в процессе развода. Несмотря на наличие решения суда, пенсионеру до сих пор не передано жилье, а также не возвращены деньги.

В СУ СК России по Краснодарскому краю проводилась процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

СК