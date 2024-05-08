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В Новосибирске пассажирская маршрутка сгорела дотла прямо на шоссе

Сейчас от него остался железный каркас.

Источник: Соцсети

На Бердском шоссе в Новосибирске сгорел общественный транспорт. К счастью, никто из людей не пострадал. Об этом сообщил телеграм-канал «AСТ-54 Black».

Сегодня, 8 мая, рядом с Разъездом Иня на Бердском шоссе сгорело маршрутное такси. Сейчас от него остался железный каркас. Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 5 минут после прибытия на место происшествия.

В результате никто из 14 пассажиров не пострадал. Все присутствующие в салоне успели эвакуироваться.

Предположительно, сгорел микроавтобус № 331. При этом никто из перевозчиков данного маршрута не подтвердил и не опроверг эту информацию.

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